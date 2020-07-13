حصاد الوزارات.. التعليم تعتمد نتيجة عينة التاريخ للثانوية بنسبة نجاح 89.1%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: البنك المركزي: العملات البلاستيكية من فئة 10جنيهات لن تلغي القديمة المترو: تشغيل القطارات المكيفة الجديدة مع افتتاح محطات النزهة - عدلى منصور وزيرة التعاون الدولى: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى منح الدولة القدرة على التعامل مع كورونا أم غريق بلطيم تنهار وتنادى جثمانه التائه بالبحر :"تعالى يا نور يا قلب أمك" (فيديو) نائب رئيس جامعة عين شمس: 21 حالة اشتباه بكورونا وإيجابية 4 حالات بالامتحانات مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة: 36 جزئية وأسئلة واضحة غدا.. طقس مائل للحرارة وشبورة بالقاهرة والعظمى 35 درجة Advertisements رئيس امتحانات الثانوية العامة: السبت تصحيح العينة العشوائية فى الكيمياء التعليم تعتمد نتيجة عينة التاريخ للثانوية بنسبة نجاح 89.1% وزيرة الصناعة تكشف شروط تحويل سيارات البنزين إلى الغاز الطبيعى التعليم: غدا تسليم بوكليت الوطنية لطلاب الثانوية بعد امتحان اللغة الثانية الحكومة: استثمارات بـ82 مليون جنيه فى 11 قرية بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة النقل: وصول ثانى قطارات صفقة الـ 32 قطارا مكيفا من كوريا للعمل بالمترو وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من 1128 وحدة بدار مصر المرحلة الثانية فى بدر

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