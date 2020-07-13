شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محافظة الجيزة تزيل عقارات وأبراج مخالفة حتى سطح الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الجيزة موجة شديدة من حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية، ويرصد الفيديو أعمال الإزالة التي تشهدها المحافظة في مناطق مختلفة.

وتستكمل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، أو التى تقع على أراض أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية.

ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، فى ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

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وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم، حيث تم البدء في إزالة برج مخالف مكون من 14 طابقا بشارع الكباش ببشتيل، بالإضافة إلى أنه تمت إزالة 3 فيلل مخالفة وملحقاتها من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين 150 إلى 250 م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار راشد أنه جار استكمال إزالة 3 أبراج بشوارع طارق يحيى ورمزي فرج والنور بالمريوطية بحى الطالبية إلى جانب استكمال إزالة عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق، وعدد ٢ برج بشوارع الأربعين بالمنشية بحى الهرم.

وأكد محافظ الجيزة أنه تمت إزالة 8 حالات بناء مخالف على أراض أملاك الدولة بمساحة 275 م بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة عقار مخالف بالجلاتمة بمساحه 110 م بمركز منشأة القناطر، لافتاً إلى أنه تمت إزالة تعديات على أراضي زراعية على مساحة 900م بطريق جسر الصليبية بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى إزالة 5 مخالفات بناء علي مساحة 1000 متر بقرى البرمبل وبنى صالح ومنيل سلطان بمركز أطفيح لعقار وأساسات مخالفة وبلوكات من الطوب الأبيض وإزالة مخالفات بناء بمساحة 100 متر تقريبا بشارع 6 أكتوبر بالحوامدية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.