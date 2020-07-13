شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: 9 حالات غش إلكترونى وضبط 10 حالات غش ورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان مادة الصرف للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية ، الذى أداه الطلاب اليوم، مر دون شكاوى أو وجود جزئيات خارج المنهج.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن غرفة عمليات الثانوية رصدت عدد من المخالفات وهى 9 حالات غش إلكترونى و10 حالات غش ورقى، وعدد قليل من حالات الإخلال بلجان الامتحانات، بالإضافة إلى إلغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء وعاملين لعدم قيامهم بعملهم المنوط به فى ظل تلك الظروف الصعبة.

Advertisements

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.