شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: لم نتلق أى شكاوى من لجان التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه في تواصل مستمر مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم للمتابعة المستمرة لانتظام سير امتحانات الدبلومات

وأشار إلى أنه يتابع مع غرف عمليات الإدارات التعليمية والأحياء توافر المعقمات والكمامات وأجهزة القياس الحرارى حرصا على صحة أبنائنا الطلاب

وأضاف المحافظ أن عدد طلبة التعليم الفني الذين يؤدون الامتحان اليوم الاثنين في المواد العملية 48650 طالب وطالبة في عدد 189 لجنة علي مستوي محافظة القاهرة في شعب [ الصناعي، التجاري ، الفندقي ] مؤكدا ان جميع غرف العمليات

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وأكدت علي عدم تلقي أية شكاوي أو مشكلات حتي الان، كما أكد علي مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء التواجد في محيط اللجان للاطمئنان علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة و تيسير اي عقبات تواجه الطلبة أو رؤساء اللجان.

وفي السياق يستأنف طلاب الثانوية العامة غدا ماراثون الامتحانات، حيث انطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ و الأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، وغدا الثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.