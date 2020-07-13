النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لضبط 4 متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط 4 متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحريات الأولية قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بمدينة بدر.

وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة 6 شقق بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الباب، كما أرشدوا عن مكان ببيعهم للمسروقات.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطة بدر، تفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.