الحبس سنة لـ 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة قسم دار السلام، بالحبس سنة مع الشغل.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد. م"، عاطل، و"مجدي. ط"، عاطل، و"مدبولي. أ"، عاطل، تهمة إحداث عمداً مع سبق الإصرار والترصد بالمعني عليه "أمير. إ"، الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها وساعدهم الأخير بأن أعلمهم بزمان ومكان مرور المجني عليه، فأعد المتهمين الأسلحة البيضاء "شومة وسنجة"، وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهمين الأول والثاني الأسلحة البيضاء، واعتدى عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليه.