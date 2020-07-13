"الفرق رهيب".. كواليس اليوم الأول للعمل داخل مقر تراخيص الدقي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتكنولوجية بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة الذي يضم وحدة تراخيص الدقي بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر، بدلا من منطقة بين السرايات، بدأ المقر في استقبال المواطنين من راغبي الحصول على خدمات تراخيص التسيير والقيادة؛ ليسهم في تقديم خدمة مرورية أفضل.

يقول أحد المترددين على المقر الجديد "الفرق رهيب كنت باخد وقت ومجهود بصراحة نقلة نوعية" ويضيف آخر "كان في زحمة وتكدس في المقر القديم لكن هنا الإجراءات بسرعة".

إدارة الأعمال بالمقر الجديد تتم من خلال منظومة إلكتورنية متكاملة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين الذين أشادوا بما لمسوه من تطور "5 دقائق على الشباك خلصت كل حاجة".

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مساحة واسعة مخصصة لعمليات الفحص الفني التي تتم إلكترونيا دون تدخل بشري مع توفير مساحة كبيرة لاختبارات القيادة وأخرى لانتظار السيارات .

المقر الجديد يضم معهدا للتدريب على قيادة السيارات وفقا لأسس علمية حديثة من قاعات للمحاضرات إلى تدريب عملي على القيادة بما يحقق أعلى معدلات الأمان عند القيادة.

ويستمر العمل والمسعى المتواصل من وزارة الداخلية نحو تحديث وتطوير خدماتها الجماهرية، وتضيف كل يوم جديد في هذا المسعى بمنشآت متطورة وخدمات متميزة يرضى عنها المواطنون.