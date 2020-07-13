النشرة المرورية.. كثافات أعلى الدائري والمحور وتباطؤ بكورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، كثافات مرورية في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الاثنين.

البداية من الطريق الدائري الذي يشهد كثافات للمتجه من المحور للوراق، والقادم من المريوطية حتى المنيب، والمتجه من كورنيش المعادي للدائري.

زحام مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو أعلى منطقة المنصورية حتى نفق فودافون، والمتجه من محور صفط اللبن اتجاه الدائري.

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في العاصمة، رصدت الغرفة تباطؤ بطريق الأوتوستراد من كوبري التونسي للدائري، وكورنيش النيل من المعادي للطريق الدائري.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من العروبة لرمسيس وأيضا للقادم من منطقة المهندسين اتجاه رمسيس.

كورنيش العجوزة سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.