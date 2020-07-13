مصادر لـ"الخليج 365": "التحالف الوطني" يقدم قوائمه لانتخابات مجلس الشيوخ غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت مصادر سياسية، إنه من المتوقع أن يقدم "التحالف الوطني" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، قوائمه الانتخابية غدًا الثلاثاء، في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل القوائم مرشحي عددٍ من الأحزاب على رأسها "مستقبل وطن" يليه "الشعب الجمهوري" ثم "حماة وطن".

وتتضمن القوائم مرشحين عن أحزاب "المصري الديمقراطي"، و"التجمع"، و"المؤتمر" و"الحرية"، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.

وبدأت المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت الماضي، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، فيما تستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى يوم 18 يوليو الجاري، في مقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.