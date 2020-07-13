موقع إلكتروني للاستعلام.. التضامن: إصدار بطاقات تموين لـ50 ألف أسرة ضمن "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إصدار وزارة التموين، 50 ألف بطاقة تموين للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، بناء على طلب التضامن.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه تيسيرًا على المواطنين في الحصول على البطاقات التموينية جرت إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذين صدرت لهم بطاقات تموينية، عن طريق الموقع الإلكتروني (أضغط هنا)؛ للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه وسرعة التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.
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