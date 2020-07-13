النقل: صرف 750 جنيهًا للعاملين بالسكة الحديد بمناسبة عيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، على طلب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بإثابة العاملين بالهيئة والشركات التابعة للهيئة.
وقرر وزير النقل، صرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 750 جنيهًا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقديرًا لمجهوداتهم المبذوله لراحة جمهور الركاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
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