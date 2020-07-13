أخبار مصر | إصدار بطاقات التموين 50 ألف أسرة من تكافل وكرامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصدار بطاقات التموين 50 ألف أسرة من تكافل وكرامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وبلغ العدد الأسر المستفيدة 50 ألف أسرة من برنامج المساعدات النقدية المشروطة من تكافل وكرامة بناء علي طلب وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية لتكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك تيسيرا على المواطنين فى الحصول على البطاقات التموينية تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذى صدرت لهم بطاقات تموينية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه وسرعة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.

وتستعرض "الخليج 365" أبرز جهود الحماية الاجتماعية في برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة:-



- يضم برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الإجتماع 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد.

- يعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذة وزارة التضامن الإجتماعي منذ مارس 2015، همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية ونجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ 27 متمثلة في 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات.

- عند إطلاق البرنامج في 2015 كان عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد منها ٨٦% تكافل و١٤% كرامة وظلوا هكذا حتى نهاية عام 2017، وزادت مخصصات الدعم النقدى الذى يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعي من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه خلال الـ ٣ السنوات الثلاث الاولى بنسبة زيادة 236% حيث كان مصمما لتغطية ٥٠٠ ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس السيسي تم فتح الباب لجميع المحافظات وزاد عدد المستفيدين العام الحالى بنحو 411 ألف مستفيد.

- ٥٢٪ من الدعم النقدى يوجه للفئات غير القادرة على العمل، حيث يوجه ٢٧٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و١٢.٥ ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥% للأيتام، وباقى نسبة الدعم النقدى وتبلغ ٤٨٪ توجه للفئات المتعثرة أو التى تعانى من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

- الدعم النقدى تكافل وكرامة هو برنامج وطنى ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن.

- الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالى ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى مليار جنيه حتى الآن 44 مليار جنيه منهم نحو 67% تم توجيهها لمحافظات الصعيد.

- قاعدة بيانات مقيد بها 8.1 مليون أسرة تضم أكثر من ٣١ مليون مواطن.

- ميكنة عدد من الخدمات التى تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية مثل تظلمات تكافل وكرامة بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد وصول عدد التظلمات ١٠٩ آلاف تظلم تم معالجة ٣٨٪ منهم وجار العمل على الانتهاء من الباقي، أما باقى التظلمات التى لم يتم نظرها ستستكمل عقب انتهاء فيروس كورونا.

- ميكنة بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات في مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور وأن العمل بالتسجيل على الموقع الإلكترونى سيعود قريبا.

- ضخ مليار جنيه من وزارة التخطيط و200 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، لبرنامج حياة كريمة للعمل في 143 قرية من أصل 270 قرية هى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية تزيد نسبة الفقر فيها على 70% وتبلغ نسبة الإنجاز فيها 38%.

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- من المتوقع أن تنتهى المرحلة الأولى في يونيو الحالي وذلك بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية بنسبة من 15 إلى 20% والجهات الشريكة مثل وزارة التنمية المحلية والإسكان والتخطيط.

- إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- الحرص على تعزيز مستويات أعلى من الشفافية في تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة.

- آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التي تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى وذلك حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.

- إتاحة الدخول المباشر على البوابة.

- توفير فيديو عبر حسابات وزارة التضامن الإجتماعي على موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك (Moss.egypt) للتعريف بأسهل طرق استعمال البوابة بعروض مرئية وملفات عرض لمسلسل خطوات التصفح اللازمة.

- إتاحة البوابة للمواطن بعد إدخاله الرقم القومي إمكانية إجراء عمليات الاستعلام أو تقديم الشكاوى بالاختيار بين أكثر من موضوع للشكوى، وأيضًا متابعتها فيما بعد للتعرف على الرد الذي تفيد به الوزارة بعد دراسة موضوع شكواه.

- في حالة الحاجة لمزيد من المعلومات، بالتواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 المخصص للرد علي استعلامات برنامج تكافل وكرامة وكذلك التواصل علي البريد الإليكتروني [email protected]

ويعد برنامـج تكافل وكرامـة احد البرامج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي.

ويستهدف كلا من " الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب"، علي أن لا يكون الزوج أو الزوجه او المسن او العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

كما لابد أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلي تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

هذا ويكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.