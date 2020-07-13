أخبار مصر | بشرى سارة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الطلب الذي قدمه المهندس اشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باثابة العاملين بالهيئة والشركات التابعة للهيئة بمكافأة تشجيعية 750 جنيها.

وأوضحت السكة الحديد في بيان لها، أن هذه المكافأة تقديرا لدور العمال في مواقع العمل المختلفة ولقيامهم بمزيد من الجهد للعمل على راحة ركاب المسافرين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وبمناسبة اقتراب عيد الاضحى المبارك.

وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا

في سياق أخر، أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديدًا للعمل بالخط الثالث للمترو الى ميناء الاسكندرية واوضح ان هذه الصفقة سبق ووقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه. Advertisements وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر. وأشار الوزير الى أن وصول القطارات الجديدة تباعا يأتي بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة وتطور الاعمال بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. ولفت الى ان هذه القطارات لها مواصفات عديدة مميزة حيث يتمتع القطار بنظام تكييف هواء عالي السعة كما انه مزود بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريًا في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.