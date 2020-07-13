أخبار مصر | الجامعة العربية تمنح السيسي درع العمل التنموي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تمنح السيسي درع العمل التنموي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، منح درع العمل التنموى العربى عن هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك في ختام الدورة العادية الـ49 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقد استعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابى بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
وفى هذا الصدد، وأكد الأمين العام علي أهمية الدور الإيجابى الذى تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة فى مواجهة الصعوبات والتحديات التى تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية، نتيجة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية فى جميع المجالات التى تمس أمن وسلامة المواطن العربى.
وأوضح أن المرحلة الحالية تقتضى إزكاء روح جديدة تتسم بالجدية والإخلاص والحيوية، خاصة أن المنطقة العربية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تؤهلها لمواجهة أصعب الظروف وأقوى التحديات شريطة تبنى النموذج الذي يعكس هذه القدرات والإمكانيات.
وفِي هذا الإطار، وافقت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك على مقترح الأمين العام أحمد أبو الغيط بتقديم درع العمل التنموي العربي هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا للجهود والإنجازات التنموية الكبيرة التى يقودها داخل مصر، علما بأنه سبق وأن تم تقديم هذا الدرع في العام الماضى إلى الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
كما اطلع الأمين العام على المبادرات والمساهمات والأفكار والإجراءات التي تبلورت نتيجة جهود قطاعات الأمانة العامة المختلفة للجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، والتى يأتى في مقدمتها الإجراءات والتدابير التي شملها بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعى الصادر يوم 6 مايو 2020، وكذلك الإجراءات والتدابير التى شملها بيان وقرار مجلس وزراء الصحة العرب فى 10 يونيو 2020.
وفى ضوء مقتضيات ومتطلبات الفترة الحالية وأيضا المرحلة القادمة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، اتفقت لجنة التنسيق العليا على الالتئام أكثر من مرة سنويا لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك، وذلك في ضوء مساحة التلاقي والتفاعل التى تتيحها منصة هذه اللجنة لمعالجة وتفادى أية سلبيات قد تنتج في حالة عدم التعاون والتنسيق بالشكل المرجو.
كما رحب أعضاء لجنة التنسيق العليا بمبادرة السيد الأمين العام بتشكيل فريق عمل مكونة من أعضاء للجنة تختص بإدارة أزمة كورونا بكافة أبعادها، على أن تناقش اللجنة بكامل هيئتها توصيات هذا الفريق خلال اجتماعها المقبل.