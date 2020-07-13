أخبار مصر | الجامعة العربية تمنح السيسي درع العمل التنموي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تمنح السيسي درع العمل التنموي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، منح درع العمل التنموى العربى عن هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في ختام الدورة العادية الـ49 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقد استعرضت المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك رؤيتها في كيفية مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاديات والمجتمعات العربية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بتنسيق التعاون والتفاعل الإيجابى بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

وفى هذا الصدد، وأكد الأمين العام علي أهمية الدور الإيجابى الذى تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة فى مواجهة الصعوبات والتحديات التى تواجه الاقتصادات والمجتمعات العربية، نتيجة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تشكله هذه المنظمات والمؤسسات من بيوت خبرة عربية فى جميع المجالات التى تمس أمن وسلامة المواطن العربى.