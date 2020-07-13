مصر | من الإسماعيلية لـ "سوهاج".. رحلة أب لإجراء عمليات ختان لبناته الثلاثة والمحكمة تعاقبه بالسجن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر من الإسماعيلية لـ "سوهاج".. رحلة أب لإجراء عمليات ختان لبناته الثلاثة والمحكمة تعاقبه بالسجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل المزارع الأربعيني العمر، عدم تواجد زوجته بالمنزل سكنهم، وتوجه إلى بلدته بمحافظة سوهاج، لإجراء عملية ختان لـ 3 فتيات بناته، والمحكمة تعاقبه بالسجن لمدة سنة، و3 سنوات للطبيب الذي أجري العملية.

كان قد تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بلاغًا من اللواء مصطفى الدردير نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بورود بلاغًا من سيدة، تتهم زوجها وطبيب بختان 3 فتيات، بناتها بدائر مركز جهينة.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جاد الله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بقيام ع. م مزارع بختان بناته الثلاثة أعمار 14 سنة، 11 سنة، 9 سنوات بمعرفة طبيب ويشغل منصب مدير الإدارة الصحية بجهينة وتم ضبطهم وبالعرض على النيابة العامة اعترفا بإرتكاب الواقعة، وأحالت النيابة المتهمين المحبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

وكلف المجلس القومي للأمومة والطفولة، بتأهيل الـ3 فتيات نفسيًا، وخضوعهم لجلسات تأهيل نفسي، بعد ورود البلاغ لخط نجدة الطفل من الأم، بقيام زوجها بإجراء عملية ختان لبناتها.

كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة فتاة التيك توك بسنت محمد، سبب قرار إخلاء سبيلها بعد حجزها 24 ساعة فقط، أنه وفقا لرؤية فريق النيابة الذي أجري التحقيقات معها حيث وصف الفيديوهات المتواجدة على هاتفها المحمول لحظة القبض عليها بـ"فيديوهات عادية".

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وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على هاتفها المحمول، لإرساله للجهات الفنية لفحصه، الفيديوهات والصور المتواجدة على الهاتف المحمول والمحذوفة أيضا لإسترجاعها، موضحا إذا عثر على فيديوهات أو صورا مخلة لها سوف يتم إستدعائها مرة آخرى للتحقيق معها.

وواصل المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت قرارا في وقت سابق بحجز فتاة التيك توك 24 ساعة على ذمة التحقيقات فقط لحين ورود تحريات المباحث، وليس حبسها أربعة أيام كما تداول بعض المواقع الإخبارية.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة حول القبض على فتاة التيك توك، بسنت محمد، إذ تبين أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تنسيقا مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنوا من القبض عليها داخل الشقة سكنها، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء العام، وإثارة الغرائز، وتصويرها الفيديوهات بملابس تبرز مفاتنها.

وبينت التحقيقات أن فتاة التيك توك بسنت محمد أصل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وكانت تقيم بالقاهرة رفقة والدتها فترة زمنية، وصورت عددا من مقاطع الفيديو رفقة فتاة التيك توك منة عبد العزيز، ونشرها على تطبيق التيك توك والإنستجرام، وبعد القبض على الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، غادرت القاهرة، وتوجهت إلى الإسكندرية مرة أخرى، وقامت بحذف بعض الفيديوهات المصورة لها رفقة الشهيرة بـ"منة عبد العزيز".

كانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على فتاة التيك توك بسنت محمد على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام.

