مصر | الداخلية تكشف حقيقة سرقة أسطح المنازل بمنطقة الشرابية

نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إستغاثة مواطنين من قاطنى منطقة عزبة أبو خليفة بدائرة قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، لقيام أشخاص خارجين على القانون بتسلق أسطح العقارات سكنهم وسرقة محتوياتها.

وأكد مركز الإعلام الأمنى أنه بالفحص لم يستدل على ثمة بلاغات سرقة من أعلى أسطح العقارات بالمنطقة المشار إليها، وبسؤال عدد من المواطنين من قاطنى المنطقة تبين عدم قيامهم بتداول منشورات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بذات المضمون، كما نفوا حدوث ثمة وقائع سرقة بالمنطقة محل سكنهم، وقرروا بإقتصار شكواهم على قيام بعض الأطفال بالصعود لأسطح العقارات واللهو بالطائرات الورقية.. وتم التنبيه على أهالى المنطقة بعدم صعود أبنائهم أعلى أسطح العقارات حرصًا على سلامتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والتهم العديد من المحلات، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن مدعومة بسيارات إطفاء لاخمادة.

دلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة حريق سوق توشكى بحلوان ان النيران التهمت عشرات المحلات والاكشاك وتقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الاكشاك فى حلوان، وانتقلت22 سيارة الطفاء 3 خزان مياه، وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سباق أخر.. عثر الأهالى على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة داخل قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل قطعة أرض تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.