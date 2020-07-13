مصر | نشرة حوادث الخليج 365: سبب إخلاء سبيل فتاة التيك توك بسنت محمد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: سبب إخلاء سبيل فتاة التيك توك بسنت محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

حجز طعن المتهمين بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ 28 سبتمبر

قررت دائرة الاثنين "ب" بمحكمة النقض، حجز الطعن المقدم من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وذلك على أحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 28 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

سبب إخلاء سبيل فتاة التيك توك بسنت محمد بعد حجزها 24 ساعة كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة فتاة التيك توك بسنت محمد، سبب قرار إخلاء سبيلها بعد حجزها 24 ساعة فقط، أنه وفقا لرؤية فريق النيابة الذي أجري التحقيقات معها حيث وصف الفيديوهات المتواجدة على هاتفها المحمول لحظة القبض عليها بـ"فيديوهات عادية".

ضبط رئيس شركة استولى على 3 ملايين جنيه بغرض توظيفها تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الاستثمار العقاري. Advertisements

ضبط القائمين على تجهيز حفلات زفاف بالدقهلية والوادي الجديد نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط القائمين على التجهيز 4 حفلات زفاف بمحافظتى الدقهلية والوادى الجديد.

شنق أم قضاء وقدر؟.. "الخليج 365" في منزل الطفل المنتحر بالمطرية وأسرته تفجر مفاجأة في واقعة غريبة من نوعها، أقدم "محمد" طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بالمطرية، على الانتحار في أثناء تقديمه أحد مقاطع الفيديو على تطبيق "تيك توك" الشهير، لتنتشر الشائعات حول الواقعة الغامضة.

مجلس الدولة ينصف الطالبة المستبعدة من معهد التمريض ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم"، قرار استبعاد طالبة المعهد الفنى للتمريض من الالتحاق بكلية التكريض جامعة طنطا، وقضت المحكمة بإلغاء القرار ومع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استكمال إجراءات ترشيح وقيد الطاعنة بكلية التمريض.