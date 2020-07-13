شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي والسفير العراقي يبحثان آليات التعاون العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسفير جمهورية العراق في القاهرة، أحمد نايف الدليمي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، سُبل تعزيز أوجه التعاون العلمي بين العراق ومصر، في ضوء الاعداد والتنسيق الحثيث لعقد اللجنة المصرية- العراقية العليا المشتركة خلال الفترة المقبلة، والمقرر عقدها في بغداد بين رئيسي وزراء البلدين.

وأكد «عبدالغفار» أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين مصر والعراق، لما يمثله هذا البلد من بُعد إستراتيجي وعلمي، والى توطيد أواصر الشراكة بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، مُشيراً إلى حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء العراقيين، خاصة في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، مشدداً على ضرورة التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل الزيارات بين الأساتذة من الجانبين، والتبادل الطلابي، والتعاون في البرامج والابحاث العلمية التعليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة في التخصصات التي تخدم أهداف خطط التنمية وأولوياتها لدى البلدين الشقيقين ومنها العلوم الاجتماعية، والإنسانية، مشدداً على أهمية تيّسير الإجراءات المتبعة لكافة الطلاب العراقيين من الوافدين والمقيمين في مصر، وتذليل كل الصعوبات والشواغل التي تواجههم.

من جهته، أعرب «الدليمي» عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالرؤية والخطى الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي في عموم مصر، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر، وأهمية توافق استراتيجية التعاون العلمي بين البلدين الشقيقين، موضحا أنه جار التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري، للوصول إلى الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة في بغداد،

وأعرب السفير العراقي عن رغبته في توسيع أفق هذا التعاون بين البلدين، ليشمل التوأمة بين الجامعات العراقية والمصرية، وعقد مزيد من اتفاقيات التبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية بين البلدين، وكذلك تبادل الإصدارات العلمية، فضلاً عن طرح شواغل الطلبة العراقيين الدارسين في عموم جمهورية مصر العربية، خاصة في مسألة منح الاقامات وسمات الدخول لأغراض الدراسة وتخفيض الأجور المستوفاة من قبل الجامعات والكليات، والتي وعد عبدالغفار بتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها. هذا ووجه السفير الدليمي الدعوة لمعالي الوزير عبدالغفار، لزيارة العراق في أقرب وقت.

وبحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية بمرحلة الدراسات العليا «ماجستير- دكتوراه».

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