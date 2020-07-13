شكرا لقرائتكم خبر عن واحد لا يكفي.. مناشدات لوزيرة الصحة بفتح فصل جديد بـ«تمريض الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العشرات من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدينة الغردقة والراغبين في إلحاق أبنائهم لمدرسة التمريض بفتح فصل جديد بمستشفى الغردقة العام، لاستيعاب الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة هذا العام.

وأكد أولياء الأمور أن فصل واحد بالغردقة لا يكفي مع تزايد الإقبال من خريجي الشهادة الإعدادية على التقديم لمدرسة التمريض حيث تقدم ٢٧٠ طالبا وطالبة تم قبول نحو ٣٥ فقط للأعلى مجموع.

وناشد أولياء الأمور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتدخل للموافقة على فتح فصل جديد بمدرسة التمريض حتى وإن كانت الدراسة فيه مسائية. فيما أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر صعوبة فتح فصل جديد بمستشفي الغردقة لأن المسموح به فصل واحد بكل مستشفى، لعدم وجود إمكانيات بمدرسة التمريض لاستيعاب فصل جديد.

وأضاف أن شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي المقبل للمجموع الأعلى من بين المتقدمين واجتياز الاختبار الشخصي والطبي والنفسي، واختبار الإملاء للغة العربية- اختبار اللغة الانجليزية- كشف الهيئة، حيث يتم قبول من ٢٥: ٣٠ طالب وطالبة بكل مدرسة طبقا للأعلى في مجموع الدرجات.

وأوضح «مرعي» أن القبول بالمدارس طبقا للمجاميع الأعلى لمن تنطبق عليهم الشروط ولا يوجد أي استثناءات للقبول مطلقا.

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