شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالاستعانة بالخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الإطار العام للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث تم عرض ما تم من خطوات في هذا السياق من التعرف على الخبرة والتجارب الدولية ذات الصلة والزيارات الميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.

وقد وجه الرئيس باستكمال كافة الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية وباشتراك اعرق الخبرات العالمية المتخصصة، بهدف امتلاك القدرة في هذا المجال الهام، مع وضع آلية فعالة لضمان لتحقيق اعلي درجات الجودة.

في سياق اخر علمت «المصري اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتمد الحركة الدبلوماسية الجديدة التي شملت تعيين عدد من السفراء المصريين الجدد في بعض السفارات المصرية بالخارج وعليى رأسهم تعيين السفير معتز زهران سفيرا لمصر لدى واشنطن خلفًا للسفير ياسر رضا، والسفير علاء يوسف، سفيرًا لمصر لدى باريس خلفا للسفير إيهاب بدوى والسفير احمد ايهاب جمال الدين مندوبا لمصر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجينيف خلفا للسفير علاء يوسف ومد فترة عمل السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم بالامم المتحدة بنيويورك لعام اخر، وتعيين السفير ابو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية سفيرا لمصر لدي اورجواى والسفير حاتم تاج الدبن سفيرا لمصر لدى وارسو والسفير هاني سليم سفيراً