شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتعافين من كورونا بالمحافظات: تعافي 10 مصابين في القليوبية.. و335 بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مستشفيات العزل في المحافظات؛ ارتفاعًا في عدد المتعافين من فيروس كورونا، وواصل عدد آخر استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية والعلاج لهم.

ففي الاسكندرية، أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزي، تعافي حالتين جديدتين ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 335 حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضي.

وفي الدقهلية، أعلنت نقابة الأطباء وفاة الدكتورة سلوى فرحات، استشارى الحميات، رئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، متأثره بإصابتها بالفيروس، وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالمحافظة، إن الطبيبة أصيبت بالفيروس وتم حجزها بقسم العزل بمستشفى المطرية، ثم تم نقلها لمستشفى العزل في تمى الأمديد ومنها إلى قسم العزل بمستشفى الصدر بالمنصورة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحافظة فقدت 12 طبيبًا وطبيبة خلال الفترة الماضية إثر إصابتهم بفيروس كورونا بينهم طبيبان خارج البلاد. وفي قنا، أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحي، خروج ١٠ حالات جديدة من مصابي فيروس معظمهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي شمال سيناء سجلت المحافظة أول إصابة في الفريق الطبي على مستوى المحافظة، حيث أصيب ممرض من مدينة الشيخ زويد، وتم حجزه في قسم العزل بمستشفى العريش العام تحت الملاحظة الطبية. وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 283 حالة، حيث تم حجز 128 حالة منها في المستشفيات، وعزل 155 حالة منزليًا بدون أخذ عينات، وأفادت نتائج العينات ايجابية 68 حالة وسلبية 57 حالة، وهناك 3 حالات لا زالت تحت البحث، علاوة على المعزولين منزليًا.

وفي بني سويف، لفظ الدكتور محمد يسري، استشاري أمراض الباطنة، مدير مستشفى التأمين الصحي الأسبق، أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى التأمين، بعد صراع مع الفيروس، فيما أعلنت مديرية الصحة تعافي ٢٣ حالة جديدة من المصابين وخروجهم من مستشفى الفشن المركزي، و٤ حالات من مستشفى الحميات، بينهم حالتين فوق ٧٥ عامًا، كما أعلنت تعافي ١٣ حالة جديدة وخروجهم من عزل المدينة الجامعية بمدينة بني سويف.

وفي القليوبية، أعلن مستشفى بنها التعليمي، شفاء وخروج 10 حالات بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيهم ليصل إجمالى عدد المتعافين بالمستشفى إلى 109 حالات منذ تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل، كما أعلن مستشفى الخانكة المركزي خروج 3 مرضى بعد تعافيهم، وقال الدكتور سيد سليمان، مدير المستشفى، إنه تم استقبال 17 حالة جديدة، وأعلن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تعافي 3 مصابين وخروجهم من المستشفى.

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وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة، تعافي 5 مصابين وخروجهم من المستشفيات وعودتهم لمنازلهم، بينهم متعاف بحجر ملوي، و4 بمستشفيات العزل بالمراكز فيما تواصل مستشفى الحجر الصحي بملوي علاج 77 مصابا داخل أقسام الرعاية والعزل، وأعلنت مديرية الصحة إصابة 13 آخرين، وتم نقلهم لمستشفيات العزل والحجر بملوي. وفي الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، خروج 21 حالة جديدة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى 957 حالة، بينهم حالات من كبار السن. وفي البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، شفاء وخروج 263 حالة تعافي جديدة من الفيروس من مستشفيات العزل والإحالة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3313 شخصًا.