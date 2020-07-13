شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي»: العملات الجديدة ستصدر من «العاصمة الإدارية» بفئة 10 جنيهات فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن إصدار العملات الجديدة البلاستيكية وإصدارها أول يوليو غير صحيح بالمرة «إحنا دلوقتي في نص يوليو ومافيش حاجة صدرت»، معلناً أن العملات الجديدة ستصدر عن المطبعة الجديدة الخاصة بالبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «نجم»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة قانون البنك المركزي الجديد، أن العملة الجديدة ستصدر فئة 10 جنيهات فقط، وسيتم التعامل بها بجانب العملات الحالية، وأنه لا صحة لإلغاء العملات القديمة.

ونصت تعديلات قانون البنك المركزي بعد ملاحظات مجلس الدولة وما أقرته اللجنة على:

المادة 21 :

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:

أ- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

ب- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

ج- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مست بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.

د- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائی.

هـ- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.

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و- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.

ز. ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

ح- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی.

ط. ألا يكون عضوا في الحكومة.