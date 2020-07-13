شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح لانتخابات «الشيوخ» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحاكم المحافظات، اليوم، الاثنين، هدوءًا نسبيًا، خلال ثالث أيام الترشح، فيما تواصل المستشفيات توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح.

ففي الإسكندرية، قال مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية: «تم توقيع الكشف الطبى على 17 مرشحًا جديدًا لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس»، مشيرًا إلى أن الحصيلة الإجمالية 71 مرشحًا منذ فتح باب الترشح.

وفي المنيا، تلقت اللجنة المعنية بالترشح لمجلس الشيوخ 13 طلبًا جديدًا لخوض الانتخابات؛ منها 7 من الأحزاب و6 مستقلين، وأعلنت مديرية الصحة استمرار الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات، ولفتت إلى فحص 23 شخصًا؛ بينهم راغبون في الترشح الفردي، وآخرون بالقائمة.

وفي الدقهلية، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي على 36 من راغبي الترشح في مستشفيات المنصورة الدولي وطلخا المركزي ودكرنس العام وميت غمر المركزي، وتوقيع الكشف الطبي على 33 مرشحًا و3 مرشحات.

وفي الأقصر، تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ أوراق 9 مرشحين محتملين، واستقبل كل من مستشفى الأقصر العام، وأرمنت التخصصى 13 مرشحًا وخضعوا للفحوصات الطبية الشاملة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات؛ ومنها تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.

وفي الشرقية، بلغ عدد طلبات الترشح المقدمة إلى محكمة الزقازيق الابتدائية ٢٣ طلبًا على النظام الفردي، ما بين حزبي ومستقل.

وواصلت مستشفيات الزقازيق العام والصدر والقنايات المركزي والأحرار التعليمي بالزقازيق، استقبال المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن عدد المرشحين الذين أجروا الكشف الطبي بالمستشفيات بلغ ٣٨ مرشحًا.

وفي كفر الشيخ، بلغ عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ ١٢ مرشحًا؛ بينهم ٣ مرشحين من حزب النور.

Advertisements

وفي القليوبية، تقدم للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية، مرشح واحد فقط، ليرتفع إجمالي المرشحين إلى 25؛ بينهم 5 سيدات للمنافسة على 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة.

وفي شمال سيناء، لم يتقدم أحد من المرشحين لمجلس الشيوخ بأوراقه إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية المجلس في محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش.

وفي بورسعيد، تقدم اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الأسبق، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للأمن، بأوراق ترشحه للانتخابات على مقعد بورسعيد الفردي عن حزب حماة وطن، وتلقى المستشار محمد البنداري، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، رئيس لجنة الانتخابات، أوراق كل من مجدى النقيب، رئيس نادي البنوك، على المقعد الفردي مستقل، وأوراق ترشيح سليمان عبدالعزيز، عن حزب المؤتمر، ليصبح عدد المتقدمين للترشح على المقعد الفردي بالمحافظة 4 مرشحين.