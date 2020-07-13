شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن خطة التخلص من المقالب العشوائية للحفاظ على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ خطة طموحة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بمنطقة الخطارة، للحفاظ على البيئة من التلوث والصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة ههيا، لمعاينة عدد من المواقع التي تصلح كأماكن بديلة لنقل مقلب القمامة العشوائي بالمدينة والمقام على شريط السكة الحديد، وذلك لقربة من الكتلة السكنية وما يسببه من انبعاث لروائح كريهة تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتلحق ضرراً بالبيئة.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة الشارع وعدم استخدام المقالب العشوائية حتى لا تمثل بؤرا ضاره تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع وحدة التدخل البيئي السريع بالمحافظة، لتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة، والبحث عن أماكن بديلة تصلح لنقل المقالب العشوائية إليها مع مراعاه كافة الاشتراطات الصحية والبيئية.