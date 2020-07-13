شكرا لقرائتكم خبر عن «فين التباعد الاجتماعي؟».. محافظ بني سويف يعنّف رئيس مدينة سمسطا بسبب مقهى مخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى محافظ بني سويف استياءه من عدم التزام أحد المقاهي بمدينة سمسطا بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لإعادة تشغيلها، من ناحية الالتزام بالتباعد الاجتماعي ونسبة ٢٥%، وعدم افتراش الرصيف.

ووجه محافظ بني سويف حديثه لرئيس مدينة سمسطا ناصر سيف، قائلا: «فين التباعد الاجتماعي ونسبة ٢٥%.. الناس جنب بعضها.. وإزاي يستغلوا الرصيف اللي مخصص للمارة.. ينفع كده؟». كما علق محافظ بني سويف على ميل أحد أعمدة الإنارة في الشارع، موجها بتغييره على الفور.

جاء ذلك على هامش جولة محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، في مركز سمسطا، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت، يرافقه النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمسطا وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.

جولة محافظ بني سويف بمركز سمسطا

جولة محافظ بني سويف بمركز سمسطا