شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح المرحلة الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة سمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، إشارة بدء تشغيل مشروع توصيل الغاز الطبيعي من غرفة التحكم بمدخل مدينة سمسطا، والذي يخدم 4 آلاف عميل حالياُ في مرحلته الأولى، ويستهدف 15 ألف عميل في مراحله التالية.

حضر إطلاق إشارة البدء كلا من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وناصر سيف رئيس المدينة، والمهندس وليد فوزي مدير عام منطقة بني سويف للغاز الطبيعي للشؤون غير الهندسية.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء مدينة سمسطا بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي، والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحسين مستوى المعيشة، في إطار خطة ورؤية الدولة التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، والتى تترجمها الحكومة لمشروعات عبر جهود متواصلة في هذا الشأن.

وقال المحافظ «خلال يونيو الماضي تم توصيل الخدمة لعدد (2084) عميلا منزليا جديداً، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة خلال العام الحالي إلى 9426 مشترك، فيما يبلغ العدد الإجمالي للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعي في كافة مراكز ومدن المحافظة 175 ألف و518 مشتركاً.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الموقف التنفيذي من القائمين على تنفيذ المشروع، والذين أوضحوا أنه قد تقسيم المدينة إلى 5 قطاعات بمتوسط 3 آلاف وحدة سكنية بكل قطاع، حيث بلغت نسبة اتمام أعمال الخطوط الرئيسية 90 %، بينما بلغ معدل تنفيذ التركيبات 35%، ونسبة تنفيذ أعمال شبكات الضغط المنخفض 60%، وتم الانتهاء من أعمال محطة تخفيض الضغط رقم«1» ودخولها الخدمة لتشغيل المرحلة الأولى التي تم افتتاحها «اليوم» ويستفيد منها 4000 عميل، ومستهدف توصيل الغاز الطبيعي لجميع المخابز البلدية بالمدينة بدلاُ من السولار.

من جانبه أشار المهندس وليد فوزي مدير عام منطقة بني سويف للغاز الطبيعي إلى استمرار الزيادة في توصيل الخدمة للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة، حيث تُجرى حاليا أعمال توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ على شرق النيل مركز بني سويف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن: الواسطى، الفشن، ببا، سمسطا، بجانب قريتي: الشناوية مركز ناصر، والفنت مركز الفشن، فضلاً عن مشروع توصيل الخدمة لقريى الزرابي والدوية مركز بني سويف.

Advertisements