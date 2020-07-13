شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من مشروع الثلاجات قبل موسم جني التمور المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، اليوم الإثنين، سير العمل بمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، وتفقد خطوط الإنتاج والتعبئة بالمجمع، واطمئن على اتخاذ كافة التدابير الإحترازية لمنع انتشارعدوي فيروس كورونا .

وقال الزملوط خلال الجولة إن العمل جار في مشروع إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بالمجمع، وتم التشديد على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال، والإعلان عن تأجيرها لإتاحة الفرصة للمستفيدين، لتجهيزها قبل موسم جني التمور القادم .

وأضاف الزملوط، أنه سيتم استغلال أرض فضاء بالمجمع لإنشاء 5 ثلاجات إضافية ليصل إجمالي عدد الثلاجات إلى 45 ثلاجة سعة الواحدة 30 طنا، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، وذلك لإتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة.