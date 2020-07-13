شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «الخارجية الإثيوبية» بشأن مزاعم «تعبئة خزان سد النهضة في 8 يوليو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات نقلت عبر شبكة «سكاي نيوز» عربية، ما تداولته وسائل إعلام إثيوبية، بشأن بدء تعبئة خزان سد النهضة في 8 يوليو الجاري.

وتتواصل اليوم الإثنين، جولات التفاوض تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

فيما تعقد الفرق الفنية والقانونية اجتماعين متوازيين، اليوم، يليه اجتماعا برئاسة وزراء المياه وبمشاركة المراقبين من الولايات المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والاتحاد الإفريقي، قبل أن ترسل الدول الثلاث، تقارير منفصلة بشأن نتائج جولة المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا، بوصفها رئيسة الاتحاد الإفريقي.