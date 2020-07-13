شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار بدء الدراسة بمعهد العلوم الصحية بمدينة بدر (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 155 تابع (أ)، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1965 لسنة 2020، بتاريخ 8/7/2020، بشأن الدراسة في المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.
وجاء في المادة الأولى، بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر، والتابع لجمعية دلتا النيل للعلوم للعام الدراسي 2020/2021.
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