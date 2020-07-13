شكرا لقرائتكم خبر عن 303 ملايين جنية لإنشاء محطة محولات بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الاثنين، مع شركة المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عقد إنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22 كيلوفولت.

وقالت مشالى، في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي وذلك بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة حيث يتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الاسكندرية وغرب الدلتا ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 ملايين جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن مثل هذه الأعمال تأتي تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.