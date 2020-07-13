شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التصديري للحاصلات الزراعية: 22 تريليون دولار إجمالي صادرات مصر لدول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم الاثنين، إن مصر وضعت على الخريطة العالمية لتصدير الحاصلات الزراعية، وإجمالي الصادرات بالنسبة للعالم كله تصل إلى 22 تريليون دولار، تمثل منها الزراعة 7% من العالم كله، والقطاع الزراعي في مصر يمثل 12%، من الناتج المحلي الإجمالي و10% من ناتج الصادرات غير النفطية.

كما أن ما يقرب من 50% من المصريين يعملون في الزراعة وهو ما يضفي أهمية كبيرة على تشجيع الصادرات الزراعية لتطوير الاقتصاد الزراعي ضمن منظومة الاقتصاد القومي، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا رغم الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا في العالم، حيث ارتفعت من 485 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف «الدمرداش» في كلمته في جلسة «التصدير بين طموحات الدولة ودور سلامة الغذاء» من اليوم الثاني لمؤتمر «تحديات الزراعة في عصر كورونا»، أن كل مليار دولار يتم خلال عملية التصدير يحقق ما يقرب من 200 مليون دولار لخزينة الدولة في صورة ضرائب وقيمة مضافة وكل مليار دولار استثمار يحقق 180 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية ارتفعت من 485 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه خلال الخمس أشهر الماضية وبسبب جائحة كورونا خسرنا ما يقرب من 6% من الصادرات، لما يقرب من 370 ألف طن، وهو معدل طفيف في الخسائر مقارنة بالصادرات الزراعية لعدد من الدول الأخرى، ورغم ذلك هناك محاصيل تعرضت لكوارث كبيرة بسبب جائحة كورونا، مثل البطاطس، وذلك بسبب غلق الموانئ وتراجع السياحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول.

ولفت «الدمرداش» إلى أهمية أن تمتلك مصر أسطول بحري قوي وسريع لتصل المنتجات الزراعية سريعة التلف إلى الدول الأوروبية في 3 أيام بدلا من شهر، كما تقوم بذلك بعض الدول المنافسة في جنوب البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هناك العديد من التحديات التي لابد من التغلب عليها مثل ذبابة الفاكهة والإرشاد الزراعي وتنظيم استخدام وتداول المبيدات.

وشدد رئيس المجلس التصديري إلى أهمية تقنين الأراضي في المناطق الصحراوية للجادين من رجال الأعمال، تشجيعًا للاستثمار الزراعية وعدم تقدير أسعار مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأراضي شركة الريف المصري الجديد، مُطالبًا كذلك بخفض أسعار السولار للشركات الكبيرة كغيرها من الأفراد لخدمة الاستثمار الزراعي وضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي.

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