شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: مقترح بتولي جمال شوقي مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للاعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس يبدأ أولى جلساته لاختيار الأمين العام غدا الثلاثاء، ومن المقترح ترشيح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي في المجلس السابق، لتولي هذا المنصب لما يتمتع به من خبرات.

وحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيث نص القانون في مادته رقم 69 على أن يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.

وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية. العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

كما يضطلع المجلس بإنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام، وحماية حقوق الملكية الفكرية في مجالى الصحافة والإعلام.