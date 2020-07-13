شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة رطب الثلاثاء ... والقاهرة «35» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية، نشطة على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 40 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35 – 24»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «40- 27»، الأقصر «41– 28»، أسوان «41 – 29».

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