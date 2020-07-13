شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» ترفع ١٢٢٥ حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات امس على مستوي الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع ١٢٢٥ حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25% من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلاً عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى في تمام العاشرة مساءً.

ووجه محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أي مخالفة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع ٦٩ حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و١١٤ حاله ببولاق الدكرور و٢١٢ بالهرم والمنطقة الأثرية و٥٨ حالة بالعمرانية و١٣٤ بالطالبية و٦١ بشمال الجيزة و٤٥ بالدقي و٩٧ حالة إشغال بالعجوزة و٤٨ بالوراق و٣٦ بأوسيم و١٧٥ بأكتوبر والحدائق و٣٧ بكرداسة و١٧ بالعياط و٢٦ بابو النمرس و٢٨ بالصف و٥ بالواحات البحرية و١٦ باطفيح و١٠ بالبدرشين و٣٥ بالحوامدية.

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