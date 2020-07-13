شكرا لقرائتكم خبر عن 21 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم، الإثنين، بلغ 21 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن، بينما يوجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، ويوجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وأشار البيان إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.