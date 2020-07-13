شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ توزيع 393 ألف كمامة قماشية على البطاقات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي خلال الساعات الماضية كميات وفيرة من الكمامات القماشية الواقية من فيروس كورونا المستجد، والتي بلغ عددها 393.800 ألف كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال الثلاثة أيام الماضية.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، عن معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية، والتي تم توريدها وتوزيعها على بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي من جانب مخازن الجملة.

وجاء معدل التوزيع على كل من محافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، وذلك على النحو التالي: إدارة شرق القاهرة استقبلت 76 ألف و600 كمامة، وجنوب القاهرة 77 ألف و800 كمامة، و6 أكتوبر 99 ألف كمامة، والجيزة 108 ألف كمامة، وأخيرًا إدارة بني سويف 40 ألف كمامة.

وتتوالى عملية الإمداد والتوريد من جانب المصنعين والموردين لصالح مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتوزيع على كافة فروع الجملة تمهيدًا لتسليمها للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بسعر ٨.٥ جنيه للمستهلك النهائي.

بدوره، قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بدالي التموين، إن البقالات التموينية بانتظار وصول اللجنة الطبية المنوط بها التأكد من مطابقة الكمامات للمواصفات التي حددتها الوزارة.

وأضاف، أن البقالين سيطرحون الكمامات بالمنافذ فور انتهاء اللجان الطبية من عملها، على أن يبدأ تسليم الكمامات للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم بداية من الثلاثاء بحد أقصى، وذلك بسعر 8.5 جنيه، حيث يتم طرحها على منظومة الدعم السلعي بسعر 8 جنيهات، ويدفع المواطن 50 قرشًا نظير كل كمامة يحصل عليها.

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