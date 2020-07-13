فيديو.. "تنظيم الكهرباء" ينشر المسافات الآمنة بين المبانى وأبراج الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يوضح فيه المسافات الآمنة بين المبانى السكنية وأبراج نقل الكهرباء الهوائية. وفيما يلى نص الفيديو: وفيما يلى نص الفيديو: -بتسمع عن المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء الهوائية. -واكيد بتسمع عن مخاطرها على صحتة الإنسان. -يبقى لازم تعرف المسافة الآمنة لحرم خطوط الكهرباء الهوائية. -جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح لك المسافة الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والبناء بجوارھا: -جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح لك المسافة الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والبناء بجوارھا: 1 -الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترا. Advertisements 2-الخطـوط الهوائية للجهود العالية 13 مترا. 3 -الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 أمتار. 4 -كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 أمتار. 5 -كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر. -فى حالة مخالفة هذه المسافات يتم هدم المبانى المخالفة.

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