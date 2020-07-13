شكرا لقرائتكم خبر عن هرَّابي.. مشروع تخرج بإعلام بني سويف يتناول قضية الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة بني سويف، فيلمًا بعنوان "هرَّابي" يتناول قضية الهجرة غير الشرعية.

من جانبها أكدت الطالبة منة الله أشرف "مونتيرة الفيلم": أن الفيلم ليس مجرد قصة خيالية، لكنه واقع لفئة من الناس المهمشة التي لا نعرف شيء عن معاناتهم التي يعيشونها كل يوم، ولكننا حاولنا إعادة خلق المعاناة مرة آخري في شكل فيلم روائي قصير تم تصوير أكبر أجزاء منه في الصحراء، لنوضح أن الهروب ليس إلا طريقا للموت، كما أضفنا بعض المؤثرات البصرية والسمعية مع المشاهد الحقيقية.

من جانبه أكد الطالب محسن محمد "مخرج الفيلم" أن فكرة الفيلم تدور حول الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وضغوطات في حياتهم ويشعرون بعدم الراحة في وطنهم، مشيرًا إلى أن الفيلم له بعد آخر يتمثل في التطرق للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-20 سنة، ويفكرون في الهجرة غير الشرعية لتحسين ظروف معيشتهم، متجاهلين ما سيتعرضون له من إهانة ومذلة بمجرد عبورهم حدود وطنهم، متجاهلين خطر الدروب الصحراوية الوعرة ومناطق الألغام.

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وأكد أن معظم الأفلام العربية والأجنبية التي تناولت قضية الهجرة غير الشرعية تناولتها عن طريق البحر، وأن فيلم "هرَّابي" يُعد أول فيلم عربي يتناول قضية الهجرة غير الشرعية من مصر إلى ليبيا، لافتا إلى أنه تم إعداد أغنية للمشروع بدايتها "الهجرة مش بس فلوس، الهجرة برضو كابوس مش كل طريق هتمشي فيه هتفوز، متغلطش غلطة ناس قالوا الهجرة الأساس، شافوا الفرصة هناك وراحوا كده ببلاش، ياللي أنت ناسي خيرها وحلاوة أرضها فكرت تشوف جمالها ونيلها وشعبها ".















