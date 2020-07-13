شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كوردستان العراق يعزى الرئيس السيسي بوفاة قنصل مصر فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزانى، رسالة تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لوفاة القنصل المصرى فى أربيل أحمد حارس.

وجاء فى بيان لرئاسة إقليم كوردستان العراق-تناقلته وسائل إعلام عراقيى- أن بارزانى، بعث امس الأحد رسالة إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى عزاه فيها بوفاة القنصل المصرى فى أربيل احمد حارس، معرباً عن مواساته بوفاة الفقيد الذى توفى أمس فى مصر.

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ونعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الحزن والأسى السفير أحمد جهاد سعيد حارس، قنصل جمهورية مصر العربية فى أربيل، الذى وافته المنية أمس.

وأعربت وأعضاء الوزارة، فى بيان، أمس الأحد، عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان.

وأكدت وزارة الخارجية، أن الفقيد كان رمزًا للعمل الدؤوب والتفانى ودماثة الخلق، ولم يدخر جهدًا فى خدمة وطنه طوال فترة عمله بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.