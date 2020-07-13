شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستقبل شكاوى مبادرة الرئيس لانهاء قوائم الانتظار على الخط الساخن 15300 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة الصحة والسكان مناشدتها للمواطنين بالإتصال علي الخط الساخن 15300 لاستقبال شكواهم المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية لانهاء قوائم الانتظار.

وكان المهندس أكرم سامي، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، أن العمليات الجراحية بقوائم الانتظار لم تتوقف رغم أزمة كورونا، موضحًا أن الرمد والعظام من أكثر الجراحات التي يتردد المرضى بها على المستشفيات.

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وأضاف أن إجمالى الجراحات التى تم إجراؤها ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حتى أمس بلغت 458 ألف و384 إجراء تم تنفيذهم على مستوى 11 تخصص ما بين عملية جراحية أو علاج دوائى.

وأوضح أن مشروع القضاء على قوائم الانتظار لم توقف نهائيًا حتى مع جائحة كورونا، وهناك خطة لتوفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابى كورونا، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن بمشروع قوائم الانتظار 15300؛ لمتابعة شكاوى عدم تنفيذ الإجراء أو التأخر فى التنفيذ، أو تحصيل أى أموال منه، ويتم استرداد الأموال للمريض ومحاسبة المسئول عن عملية التحصيل.

وذكر أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ساهمت فى تقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد عن 14 يوم بنسبة 80% من الحالات، بينما بعض الحالات تتأخر قليلَا لكونها تحتاج لمتبرع.