شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: مخزون القمح المصري يكفى من 5 إلى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد لوزير التموين اليوم الإثنين، إن مخزون مصر الاستراتيجى من القمح يكفي لتلبية استهلاك خمسة أشهر إلى ستة.
ومصر أكبر مستورد للقمح فى العالم وقد اشترت 3.5 مليون طن من المحصول المحلى فى موسم الحصاد الحالى، الذى بدأ منتصف ابريل وينتهى هذا الأسبوع.
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