700 جنيه مكافأة من رئيس جامعة عين شمس للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس قرارا بصرف مكافأة بمناسبة عيد الأضحى المبارك قدرها 700 جنيه العاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها وفقا للضوابط التالية:-

- تشمل المكافأة العاملين بالجامعة وكل كلياتها من (الموظفين- العمال- العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة)

- تصرف المكافأة للمتواجدين بالعمل خلال الفترة من 2020/7/1 حتى 2020/7/15.

- تصرف المكافأة للعاملين على بند الحصائل من نفس البند الذى يصرف منه راتبه.

- تصرف المكافأة للمنتدبين إلى الجامعة.

- لا يسرى صرف المكافأة على الخاضعين لقانون 118 لمهن الطبية.

- تصرف المكافأة خصما من الموازنة - بند مكافأت أخرى.

كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، كشف أنه منذ بداية الامتحانات لطلاب الفرق النهائية وحتى الآن تم الاشتباه في إصابة 21 حالة بفيروس كورونا ثبت إيحابية 4 حالات منهم فقط، لافتا إلى أن الـ 4 حالات التى ثبتت إيجابيتهم بالكشف عليهم ثبت أنهم مناسبين للعزل المنزلى وأن أماكن إقامتهم مناسبة للعزل المنزلى.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لـ ”الخليج 365”، أن الـ 4 حالات الإيجابية تم إعطائهم العلاج ويتم متابعتهم يوميا فى منازلهم.