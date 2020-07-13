شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توزيع 393 ألف كمامة قماش فى 3 محافظات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة عن معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية بإجمالي 393.800 كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال ثلاثة أيام فى فروع.





ويتم توزيع الكمامات على بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي من جانب مخازن الجملة وجاء معدل التوزيع على كل من محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف) وذلك على النحو التالي:



بيان ما تم توزيعة من الكمامات على الإدارات البيعية بيان ما تم توزيعة من الكمامات على الإدارات البيعية وتتوالى عملية الإمداد والتوريد من جانب المصنعين والموردين لصالح مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتوزيع على كافة فروع الجملة تمهيداً لتسليمها للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بسعر ٨.٥ جنية للمستهلك النهائي.

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