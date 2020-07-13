شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى لسفير العراق بالقاهرة: تذليل كافة العقبات أمام الدراسين العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، مع الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق فى القاهرة سبل التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى بين البلدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على عمق العلاقات التاريخية، التى تربط بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات، مؤكدًا أهمية تحقيق التوأمة بين الجامعات المصرية والعراقية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

وبحث الجانبان آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب العراقيين بالجامعات المصرية، وكذلك تفعيل برنامج المنح البحثية ما بعد الدكتوراه.

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من جانبه، وجه السفير العراقي الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكداً حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.