شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأسد يحول قريته لتحفة فنية ويسعى لنشر مبادرة "الفن يحارب كورونا" بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل فيروس كورونا وتخوف الجميع من الفيروس قام أحمد الأسد مدرس التربية الفنية صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا برسم وتلوين واجهات المنازل بطريقة تعكس الوجه الحضاري والثقافي للمجتمع القناوي بقرية المخادمة التابعة لمحافظة قنا التي تبعد عن مبني محافظة قنا أكثر من 20كيلو متر.

وأكد الأسد أنه أهم ما يميز الرسومات أنها مستوحاة من البيئة القنائية فهي تعكس الموروث الثقافي للمجتمع مما يساهم في توعية النشء بالعادات والتقاليد التي ينتمي لها مما يعزز من قيم الولاء للوطن مضيفا: خلال أيام قليلة سأتوسع في قري محافظة قنا وأتمني من الدولة دعمي لكي أصل لقرى وجه بحري ووجه قبلي بالكامل لتجميل القرى برسومات مستوحاة من عادات كل قرية تعبر عنها.

واشار الأسد إلى أنه يسعي لإنشاء مدرسة لتعليم الاطفال والشباب وإظهار مواهبهم في الرسم وإخراج طاقاتهم من خلال الرسم وتشجيعهم على تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية الحفاظ على البيئة والعمل الجماعي.

























Advertisements











































