شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيدة الدكتوره سلوي فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل، بمستشفي المطريه بالدقهليه، والدكتور ايمن الدسوقى استاذ أمراض الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والذي توفي بمستشفي العزل بجامعة المنصورة بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، والدكتور محمد يسري استشاري الامراض الباطنة، ومدير مستشفى التامين الصحي السابق ببني سويف والذي توفي بمستشفى الحجر ببني سويف بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19 .

ووجهت نقابة الأطباء، فى بيان، خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أن عدد شهداء الأطباء وصل إلى 109 شهيد.

فيما قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 131 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور محمد يسرى، استشارى الأمراض الباطنة، ، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 131 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7.%.

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