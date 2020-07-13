شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الدكتور مصطفى الفقى استشارى الجراحة بمستشفى المحمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للاطباء الشهيد الدكتور مصطفى محمد الفقى، استشارى الجراحة بمستشفى المحمودية بالبحيرة، الذى توفى بالمركز الطبى فى الإسكندرية بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه الشهيد رقم 110، لافته إلى أن الأعداد المذكورة للأطباء الذى تم توثيق بياناتهم حتي الان ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).

ويأتى ذلك بعد نعى النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم، 5 من الشهداء من أعضائها، إثر الإصابة بفيروس كورونا، حيث نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيدة الدكتوره سلوي فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل، بمستشفي المطريه بالدقهليه، والدكتور ايمن الدسوقى استاذ أمراض الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والذي توفي بمستشفي العزل بجامعة المنصورة بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، والدكتور محمد يسري استشاري الامراض الباطنة، ومدير مستشفى التأمين الصحى السابق ببنى سويف والذى توفى بمستشفى الحجر ببنى سويف بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19 .

Advertisements

ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أحمد أحمد لطفى ابراهيم، أخصائى التخدير، الذى كان يعمل بمستشفي الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، وتوفى إثر إصابته بفيروس كوفيد 19، داعيه الله أن يتغمده برحمته الواسعه وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان، كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسام أحمد حلمى، استشارى طب الأطفال بمحافظة الإسكندرية، الذى توفى بمستشفي عزل العجمى بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 131 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7.%.