شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات وأسعار الدراجات المدعومة من وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن مواصفات وأسعار الدراجات التي تم طرحها في مباردة دراجتك صحتك، والتي تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة، وتبدأ المبادرة بطرح 1000 دراجة ، على أن يتم زيادة العدد في المرحلة التالية ، وسط طموحات ومساعى بأن يصل عدد الدراجات إلى مليون دراجة، وبعد إشادة الرئيس السيسى بالمبادرة ، نرصد أهم المعلومات عن أسعار الدراجات ، وكذلك مواصفات كل دراجة و الأنواع المتاحة في الدعم .

ووفقا للأسعار و المواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، و مقاسها 26 .

وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28 .

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ومن المقرر أن يتم سداد سعر الدراجات عن طريق معرض الدراجات بمركز شباب الجزيرة .

كان أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة قد عقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضى لكشف تفاصيل المبادرة بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وقيادات الوزارة، ومحافظ الجيزة، بالإضافة إلى الصقر أحمد حسن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات فى السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإليكترونية للوزارة لملىء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدماً الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.