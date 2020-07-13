شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات ليبية بدور فرع "خريجى الأزهر" فى نشر الوسطية ومواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أكرم الجرارى رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر في ليبيا بمشايخ وأعيان القبائل الليبية والمرابطين، فى مدينة بنى غازى، حيث يعد هذا اللقاء الأول من نوعه، لبحث سبل دعم فرع المنظمة والمكاتب التابعه له وعددها 11 ، مكتبا في محاربة التطرف والإرهاب، والتعريف بمنهج الوسطية والاعتدال.

وأشاد مشايخ القبائل الليبية -في بيان اليوم الاثنين- بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،في مواجهة الفكر المتطرف، موجهين الشكر للدولة المصرية وللأزهر الشريف، مطالبين بمزيد من الدعم، والتوجيه من خلال العلماء الأجلاء لمواجهة الفكر المتطرف.