شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : نحرص على دعم تنمية وصقل مهارات العاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، حرصها الدائم على دعم كل ما من شأنه تنمية وصقل مهارات العاملين بما يعود بالنفع على الوزارة وأجهزتها التنفيذية، معربة عن فخرها بهذا التفوق الذى يؤكد قدرة المرأة المصرية على النجاح والتفوق فى كافة المجالات ، معربة عن سعادتها بحصول إيمان الليثى، مدير عام السياسات والدراسات البيئية الدولية بوزارة البيئة على المركز الأول وتفوقها بزمالة كلية الدفاع الوطنى من أكاديمية ناصر العليا.

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وأشارت وزيرة البيئة، فى بيان، إلى الدور الكبير الذى تقوم به زمالة كلية الدفاع الوطنى والتى تعد أعلى مراكز الدراسات العسكرية فيما يتعلق بموضوعات الأمن القومى والاستراتيجية القومية، وتهدف إلى تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط المصريين وكبار العاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا فى أجهزة الدولة وإعداد القادة على المستويات الاستراتيجية المختلفة، وكذلك إعداد كبار الضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة لتولى المناصب العليا فى بلادهم.

وتقدمت إيمان الليثى للحصول على الزمالة ببحث حول عنوان (الاستراتيجية المقترحة لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن القومى المصرى) واستطاعت الحصول على تقدير عام امتياز. وقد تم تكريمها فى حفل تخريج الدورات الجديدة بالأكاديمية، نظرا لما حققته من تميز على مدار دراستها بالأكاديمية.